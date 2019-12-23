Kaymakam İmamoğlu fabrikalarda incelemede bulundu
Haberler » Güncel » Kaymakam İmamoğlu fabrikalarda incelemede bulundu - Haber

Kaymakam İmamoğlu fabrikalarda incelemede bulundu

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları gezerek incelemelerde bulundu.

23.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:26
Kaymakam İmamoğlu fabrikalarda incelemede bulundu

'ın Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, organize sanayi bölgesindeki fabrikaları gezerek incelemelerde bulundu.


Kaymakam Bedirhan İmamoğlu, OSB'de yer alan fabrikaları tek tek ziyaret ederek buradaki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özel bir firmanın fabrikanın Müdürü Yavuz Demircioğlu'yla beraber çalışma alanlarını inceleyen Kaymakam İmamoğlu, fabrikada bulunan işçilerle de beraber yemek yedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler