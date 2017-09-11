Kaymakam İlidi Veda Etti

Çankırı'nın Orta ilçesinden Konya'nın Tuzlukçu ilçesine atanan Kaymakam Mehmet İlidi için veda töreni yapıldı.



Kaymakamlık binası önünde yapılan veda töreninde İlidi, 2 yıldır görev yaptığı Orta'da kendisine gösterilen ilgide dolayı teşekkür etti.



Katılımcılarla tek tek vedalaşan İlidi, daha sonra ilçeden ayrıldı.



Törene, Orta Belediye Başkanı Yavuz Onay, İlçe Emniyet Amiri Orhan Gazi, Ak Parti İlçe Başkanı Halil Akpınar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.