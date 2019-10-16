Kaymakam İlidi sanayi esnafını ziyaret etti

16.10.2019 10:44

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, sanayi sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi .

Sitede iş yeri sahiplerinin dile getirdiği sorunları ve taleplerini dinleyen İlidi, yaklaşık 3 ay önce ilçede göreve başladığını söyledi.

Sanayi esnafıyla tanışmak ve sıkıntılarını yerinde dinlemek için ziyareti gerçekleştirdiğini belirten İlidi, "Bu ilçenin gelişmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kapım her zaman sizlere açık. İlçeyi yaşanabilir kılmak için bütün çalışmalarımızı sizlerle birlikte yürüteceğiz." diye konuştu.

İş yeri sahipleri de İlidi'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA