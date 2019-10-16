Kaymakam İlidi Özel İdare Şefliğini ziyaret etti

16.10.2019 12:42

Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Özel İdare Şefliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özel İdare çalışanlarıyla sohbet eden İlidi, ilçeye bağlı köylerde stabilize, parke taşı ve menfez çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getiren İlidi, gösterdikleri gayretlerden dolayı çalışanlara teşekkür etti.

İlidi, daha sonra köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA