Kaymakam İlidi, kanaat önderleriyle bir araya geldi

21.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:04

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Bulanık Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İlidi, kentin sosyo-ekonomik anlamda kalkınması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Yol genişletme, alt ve üst yapının bitirilmesi için çalışacaklarını belirten Mehmet İlidi, "Belediyenin birçok sorunu var. Bulanık'ın çehresini değiştireceğiz. Bu çalışmaların olması içinde sizlerinde yanımızda yer almasını istiyoruz. Bu ilçe hepimizin, herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor." dedi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Horzum, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA