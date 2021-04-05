Kaymakam İlidi'den Kur'an kursu öğrencilerine ziyaret
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Kaymakam İlidi'den Kur'an kursu öğrencilerine ziyaret

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Kaymakam İlidi'den Kur'an kursu öğrencilerine ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Müftülüğü tarafından açılan Kur'an kurslarını ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Müftülüğü tarafından açılan Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut ve İlçe Müftü Murat Karanci ile birlikte ilçede bulunan müftülük bünyesindeki Kur'an kurslarını ziyaret etti. Kurs hocalarından bilgi alarak öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam İlidi, "Gençlerimizin ve bayanlarımızın böyle kurslara yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Kurslarımızda hem Kur'an-ı Kerim eğitimi hem de temel dini bilgiler eğitimi verilmektedir. Kurslara katılan öğrencilere kurslarımızın faydalı olmasını diliyorum. Kurslarımızda büyük katkısı olan müftülüğümüze, eğitim ve öğretim veren görevlilerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Kaymakam İlidi'den Kur'an kursu öğrencilerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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