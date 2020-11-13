Kaymakam İlidi'den köy okuluna ziyaret

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Göztepe Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Göztepe Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Okulun öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam İlidi, burada yaptığı konuşmada, minik öğrencileri büyüdüklerinde en yüksek kademelerde görmek istediğini söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan İlidi, okulun genel durumu ve eksiklikleriyle ilgili de bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Galip Kılınç