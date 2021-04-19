Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti
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Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti

Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Kaymakam İlidi, esnafı ziyaret ederek bir süre görüştü. Her zaman esnafın yanında olduklarını ifade eden İlidi, "Çarşımızda gezmediğimiz esnaf kalmayacak şekilde ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Esnaftan belediyeye yönelik istek ve dileklerini de dinledik. Bulanık Belediyesi olarak yürüttüğümüz hizmetlere ilişkin de esnafımızı bilgilendirdik" dedi.

Esnaf ise Kaymakam İlidi'nin ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını söylediler. - MUŞ

Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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