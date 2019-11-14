Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti

14.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:28

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, ilçedeki esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet ederek taleplerini dinleyen İlidi, kaymakamlık makamının herkese açık olduğunu dile getirdi.

Her zaman esnafın yanında yer aldıklarını anlatan İlidi, ilçede hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi verdi.

İlçenin kalkınması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirten İlidi, esnafa çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA