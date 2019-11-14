Kaymakam İlidi'den esnaf ziyareti

14.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:23

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, esnaf ziyaretinde bulundu.



Esnafı ziyaret eden Kaymakam Mehmet İlidi, makamının herkese açık olduğunu dile getirerek, bu tür ziyaretleri de sık sık yapacağını ifade etti. İlidi, "Esnafın sorunlarını dinleyip, beklentilerinin olup olmadığını sorarak ihtiyaçları doğrultusunda istişare yaparak çözüm yolları hakkında görüşme yaptık. İlçemizde yapılan projeler ve çalışmalar hakkında esnaflara bilgi verdik. Esnaflarımız ne kadar hareketli olursa, ilçemizin ticari durumu da o kadar hareketli olacaktır. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız ki ilçemizdeki hareketlilik artsın. Esnafımızın sattığı ürünler, ilçemizin tanıtımı açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.



Esnaf ziyaretinde Kaymakam Mehmet İlidi'ye Kaymakamlık Yazı İşler Müdürü Abdulhakim Erdoğan ve Özel İdare Müdürü Mahsun Çapalı da eşlik etti. - MUŞ

Kaynak: İHA