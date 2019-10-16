Kaymakam İlidi, askerlerle bir araya geldi

16.10.2019 16:27

Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

İlidi, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ve Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum ile Asayiş Komando Bölük Komutanlığında askerlerle bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan İlidi, "Bütün güvenliğimizin sizlerin sorumluluğunda olduğunu biliyoruz. Bunun için canla başla çalışıyorsunuz. İlçe adına, gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA