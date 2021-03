Kaymakam hanımdan doğum günü sürprizi

Ordu'nun Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü, ilçede bulunan bir çocuğun doğum gününü kutlamak için sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü, ilçede görevine başlamasının ardından sosyal sorumluluk farkındalığı oluşturarak ilçe genelinde vatandaşları ziyaretine devam ediyor. Kabataş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cezmi Özdemir ile birlikte 13 yaşına giren bir çocuğun yeni yaşını kutlayan Kaymakam Ünlü'nün ziyareti ise herkesi mutlu etti.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek yetim ve öksüz çocuklara ilginin göstermeye devam edeceklerini ifade eden Kaymakam Ünlü, "Yetimin başını okşamanın ne kadar değerli olduğunu bilen bir milletiz. Yapılacak küçük dokunuşlarla öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanında olup, onları desteklemeye devam edeceğiz ve bu çocuklarımızı her zaman gözeteceğiz. Yeni bir tomurcuk ancak iyi bir bakımla yeşerir. Bizlerde her bir çocuğumuzun tomurcuklanmasında katkılarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı