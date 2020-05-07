Kaymakam Halim, güvenlik denetimlerini değerlendirdi

Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim 2020 yılı Nisan ayı güvenlik denetimlerini değerlendirdi.

Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim 2020 yılı Nisan ayı güvenlik denetimlerini değerlendirdi. Ülke genelinde olduğu gibi Simav ilçesinde de, 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' ile yol kontrolü ve aramaların düzenli olarak yapıldığı belirtildi.

Kaymakam Halim, "İlçemizin güvenliğini sağlamak adına polis ve jandarma ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor. Nisan ayında Simav ilçesi genelinde, 5 bin 911 araç denetlendi, 6 bin 765 kişi hakkında genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, haklarında arama kararı olan 8 kişi yakalandı, 53 araç trafikten men edildi. 387 araca ve kişiye trafik cezası uygulandı. 237 bin 478 TL trafik para cezası kesildi. Ayrıca ilçe genelinde İçişleri Bakanlığı'nın öncelik olarak ele aldığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 kişi ile ilgili işlem yapıldı. Metruk binaların yıkımı konusunda ise, ilçe genelinde bu güne kadar tespit edilen 170 adet metruk bina yıkıldı" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA