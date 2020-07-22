Kaymakam Güven yaralı güvenlik korucusunu ziyaret etti
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, terör saldırısında yaralanan güvenlik korucusu Necmettin Kaplan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
22.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:21
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, terör saldırısında yaralanan güvenlik korucusu Necmettin Kaplan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ile Şemdinli Devlet Hastanesine gelen Güven, Aktütün köye yakınlarında teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Kaplan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Güven, Kaplan'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.
Kaynak: AA