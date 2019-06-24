Kaymakam Güven ilçe halkını evinde ziyaret ediyor

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor.

Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, ilçede ve köylerde yaşayan aileleri evlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan ilçe Kaymakamı Güven, "İlçemizde ve köylerimizdeki bizlere gelemeyen vatandaşlarımızın evlerine misafir olduk ve onların sorunlarını dinledik. Her konuda ve her sorunda milletimizin arkasında duracağımızı onların sorunları ile yakından ilgileneceğimizi gösterdik. Devletimizin kapısı herkese açık bazı vatandaşlarımızın yaşamları ve sorunlarını yerinde dinleyerek gerekli çalışmaları en kısa zamanda yapacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA