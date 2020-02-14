Kaymakam Güven'den öğrencilere ziyaret
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Kaymakam Güven'den öğrencilere ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

14.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:56
Kaymakam Güven'den öğrencilere ziyaret

'nin Kaymakamı , üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

Halk Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Güven ve beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Güven, öğrencilere sınavlarda başarılar diledi.

Kaynak: AA
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