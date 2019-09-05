Kaymakam Güven'den, Belediye Başkanı Saklı'ya ziyaret

05.09.2019 16:40

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı makamında ziyaret etti.

Belediye çalışanlarıyla Kaymakam Güven'i karşılayan Başkan Saklı, "Sizinle uyum içinde ilçemize hayırlı hizmetler yapacağımıza inanıyorum. İlçemize tekrardan hoş geldiniz. Yeni görevinizde başarılar diliyorum." dedi.

İlçenin sorunları, belediyenin çalışmaları ve projeleri konusunda Saklı'dan bilgi alan Kaymakam Güven ise görev süresince Şemdinli'ye ve halkına yakışan hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti.

Başkan Saklı ile sorunlarının çözümü ve ilçeye yeni projeler kazandırma noktasında ortak çalışmalara imza atacaklarını kaydeden Güven, "İnşallah başkanımızla ilçemizi daha da geliştirecek hizmetlerle buluşturacağız." dedi.

Ziyarette Saklı, Güven'e tablo hediye etti.

Kaynak: AA