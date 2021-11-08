KAYMAKAM GÜRSES YUNUS EMRE ORTAOKULUNDA ÖĞRENCİLERLE ÖĞLE YEMEĞİNDE BULUŞTU. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, Yunus Emre Ortaokulu yemekhanesinde öğle yemeğini tabldotta öğrencilerle birlikte yedi. Kaymakam GÜRSES öğrencilerle birlikte oturduğu yemek masasında hem öğrencilerle sohbet etti hem de öğrencilerin öğle yemeğine eşlik etti. Öğrencilerin dağıtılan yemeklerden memnun olduklarını gözlemleyen Kaymakam GÜRSES; "Devletimiz, öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları ve daha iyi bir geleceğe hazırlanmaları için tüm imkanlarını seferber ediyor. Eğitim bizim için her zaman öncelikli bir iştir. Taşımalı eğitim kapsamında, öğrenciler haftanın beş günü tüm okullarımızda sıcak yemek yiyebiliyorlar. Sınıflarında nezih bir ortamda derslerini işliyorlar. Onların memnuniyeti bizleri çok mutlu etti" dedi. Kaymakam GÜRSES sınıfları da gezerek incelemelerde bulundu. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES'e ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman ŞAHİN eşlik etti.

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