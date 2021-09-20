KAYMAKAM GÜRSES YUNUS EMRE ORTAOKULU' NU ZİYARET ETTİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, Yunus Emre Ortaokulu' nu ziyaret etti. Sınıfları ziyaret ederek öğretmenlerden müfredat, eğitim süreci ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminin ardından durumları hakkında bilgi aldı. Kaymakam GÜRSES' e İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman ŞAHİN eşlik etti. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının hayırlı olmasını ve öğrencilerimize başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri