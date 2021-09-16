KAYMAKAM GÜRSES VE BAŞKAN UZUN YAPIMI DEVAM EDEN HASTANE İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDULAR. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN ile birlikte yapımı devam eden İlçe Devlet Hastanesi yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundular. Kaymakam GÜRSES, toplamda 5 kattan oluşan binanın yapım, tamamlanma ve teslim süreci hakkında inşaat yetkililerinden bilgi aldıktan sonra Başhekim Uzm. Dr. Mert SATILMIŞ' tan faaliyete girdikten sonraki kapasite ve hastanenin vereceği hizmetler konusunda bilgi aldı. İnceleme sırasında Kaymakam GÜRSES' e, Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN, İlçe Jandarma Komutanı M. Hakan AŞAR, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Metin KESKİN ve İlçe Başhekimi Uzm. Dr. Mert SATILMIŞ eşlik ettiler.

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