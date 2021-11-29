KAYMAKAM GÜRSES TATLICA ŞELALERİ TABİAT PARKINDA İNCELEMELERDE BULUNDU. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES bölgemizde 11. 08. 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde büyük tahribat alıp turizme bir süre kapanan Tatlıca Takım Şelalelerinde incelemelerde bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü personellerinin de eşlik ettiği incelemede Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES; çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini, ilçemiz turizmine ve tanıtımına büyük katkısı olan Tatlıca Takım Şelalelerinin bir an önce turizme tekrar kazandırılacağını belirtti. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' e incelemede, DKMP Sinop Şefi Hicran BAYRAKTAR NALBANTOĞLU, İlçe Jandarma Komutanı M. Hakan AŞAR ve İlçe Özel İdare Müdürü Erol BALCI eşlik etti.

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