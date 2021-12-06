KAYMAKAM GÜRSES SORGUN KÖYÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU. Sorgun Köyünde incelemelerde bulunan Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nün ve Köylere Hizmet Götürme Birliği' nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında köy muhtarı Rahmi ÖZÇELİK' ten bilgi aldı. Vatandaşla bir süre sohbet eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam GÜRSES' e İlçe Jardarma Komutanı M. Hakan AŞAR ve İlçe Özel İdare Müdürü Erol BALCI eşlik etti.

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