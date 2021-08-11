KAYMAKAM GÜRSES ŞİDDETLİ YAĞIŞTAN ETKİLENEN YERLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

KAYMAKAM GÜRSES ŞİDDETLİ YAĞIŞTAN ETKİLENEN YERLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES ilçemizde meydana gelen şiddetli yağış sonrası Tatlıca Şelalelerinin bulunduğu mevkide ve zarar gören köylerimizde incelemelerde bulundu. Kaymakam GÜRSES, İlçemizde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı köy yollarında tahribat meydana geldiğini ancak can kaybının olmadığını, zararların tespitlerini kısa bir sürede tamamlayıp gerekenin bir an önce yapılması gayreti içinde olduklarını belirtti, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre