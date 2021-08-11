KAYMAKAM GÜRSES ŞİDDETLİ YAĞIŞTAN ETKİLENEN YERLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYMAKAM GÜRSES ŞİDDETLİ YAĞIŞTAN ETKİLENEN YERLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU.

KAYMAKAM GÜRSES ŞİDDETLİ YAĞIŞTAN ETKİLENEN YERLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
Habermetre - Haberler | Toplum

KAYMAKAM GÜRSES ŞİDDETLİ YAĞIŞTAN ETKİLENEN YERLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES ilçemizde meydana gelen şiddetli yağış sonrası Tatlıca Şelalelerinin bulunduğu mevkide ve zarar gören köylerimizde incelemelerde bulundu. Kaymakam GÜRSES, İlçemizde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı köy yollarında tahribat meydana geldiğini ancak can kaybının olmadığını, zararların tespitlerini kısa bir sürede tamamlayıp gerekenin bir an önce yapılması gayreti içinde olduklarını belirtti, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mehmet Şimşek Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Onur Akay Cem Yılmaz Yusuf Güney
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAYMAKAM GÜRSES ŞİDDETLİ YAĞIŞTAN ETKİLENEN YERLERDE İNCELEMELERDE BULUNDU. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 20:29:30. #1.14#

title