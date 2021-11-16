KAYMAKAM GÜRSES SEL FELAKETİNDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞAN İŞ MAKİNESİ SAHİPLERİNE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM ETTİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, 11 Ağustos' ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle, gece gündüz demeden karşılıksız olarak fedakarca yapmış oldukları çalışmalarından dolayı Salavat Mahallesi Muhtarı Erol TÜRKOĞLU, Hamidiye Köyü Muhtarı Ali Oktay ÖZTÜRK ve Aydın Harfiyat' ın Sahibi Necati AYDIN' a, Kaymakamlığımızca hazırlanan Teşekkür Belgelerini takdim etti. Kaymakam GÜRSES, sel felaketi sonrası hayatın normale dönmesi için iş makineleri ile gönüllü olarak destek verdiklerini, fedakarlık ve yardımlaşma örneği sergilediklerini belirterek teşekkür etti.

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