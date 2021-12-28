KAYMAKAM GÜRSES SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ KORUNMASI AMACIYLA TOPLANTI YAPTI. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES; sokaklarda bulunan/bırakılan, barınma ve beslenme imkanı bulunmayan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması amacıyla, toplantı yaptı. K aymakam GÜRSES toplantıda; kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, sokaklarda yaşayan barınma ve beslenme imkanı bulunmayan, sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarının korunması gerektiğine vurgu yaparak yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak yiyecek ve su bırakılması gerektiğini belirtti. Toplantıya Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN ile kurum amirleri katıldı.

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