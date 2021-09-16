KAYMAKAM GÜRSES KÖYDES PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İÇME SUYU ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, 2021 KÖYDES Projesi kapsamında yapılan ve yapımı devam eden Soğucalı ve Kızılcaot köylerindeki boru hattı değişimini, Kirazlık köyündeki 2 adet depo tadilatı ve hat değişimi ile Salı köyünde yapımı devam eden içme suyu deposunu yerinde inceledi. Kaymakam GÜRSES, köy muhtarlarından ve yüklenici firma sahibinden yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. İncelemede Kaymakam GÜRSES' e İl Genel Meclis Üyeleri Ziya DİLSİZ ve Nihat ÇETİNKAYA, İlçe Jandarma Komutanı M. Hakan AŞAR, İlçe Özel İdare Müdürü Erol BALCI eşlik ettiler.

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