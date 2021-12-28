KAYMAKAM GÜRSES KIŞ AYLARINDA MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN TOPLANTI YAPTI. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES; ülke genelinde etkisini gösteren kış şartlarının toplumsal hayatı etkileme ihtimali bağlamında evsiz, mekansız, kimsesiz kişiler başta olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla toplantı yaptı. Kaymakam GÜRSES toplantıda; kış şartlarında mağduriyet yaşanmaması için etkin ve koordineli bir çalışma yapılması gerektiğini ve günümüz Türkiye' sinde hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması gerektiğini vurguladı. Toplantıya Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN ile kurum amirleri katıldı.

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