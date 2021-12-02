KAYMAKAM GÜRSES'İN BAŞKANLIĞINDA KIŞA HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, kış dönemi mevsim şartlarının ağır geçmesi göz önüne alınarak, ihtiyaç ve eksiklik duyulan konular hakkında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla, Belediye Sosyal Etkinlik Salonu'nda, "Kışa Hazırlık ve Karla Mücadele" toplantısı yaptı. Toplantıda; kış şartlarında mağdur olabilecek dezavantajlı vatandaşlara gerekli yardımların yapılması, eğitim ve ulaşım alanlarında olabilecek aksaklıkların gözden geçirilmesi, okul servislerinin sıklıkla denetlenmesi gibi konular ele alınarak kış aylarında mağduriyet yaşanmaması için ilgili kurum ve kuruluşların teyakkuzda olması ve birlikte hareket edilmesi gerektiği belirtildi. Kaymakam GÜRSES' in başkanlık yaptığı toplantıya Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN' un yanı sıra Kurum Müdürleri ve Sivil Toplum Kuruluş Başkanları katıldı.

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