KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN TEKSTİL ATÖLYESİNİ ZİYARET ETTİ. - Haberler
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KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN TEKSTİL ATÖLYESİNİ ZİYARET ETTİ.

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KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN TEKSTİL ATÖLYESİNİ ZİYARET ETTİ.

KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN TEKSTİL ATÖLYESİNİ ZİYARET ETTİ.

KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN TEKSTİL ATÖLYESİNİ ZİYARET ETTİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, ilçemizde faaliyet gösteren Tekkon Konfeksiyon atölyesini ziyaret etti. İşletme sahibi Emin ÇAYLI tarafından karşılanan Kaymakam GÜRSES atölyede bir dizi incelemede bulundu ve çalışanlara kolaylıklar diledi. ve üretim faaliyetleri hakkında ÇAYLI' dan bilgi alan Kaymakam GÜRSES, devletimizin istihdama katkı sağlayan işletmelerin destekçisi olduğunu, ilçemiz ekonomisine katkısı olacak işyerinin faaliyetlerini başarıyla sürdürmesini temenni ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Kaymakam GÜRSES' e ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Dr. Metin KESKİN ve İlçe Jandarma Komutanı. M. Hakan AŞAR eşlik ettiler.

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Haber: KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN TEKSTİL ATÖLYESİNİ ZİYARET ETTİ. - Haberler
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