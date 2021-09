KAYMAKAM GÜRSES, İLÇEMİZ ATATÜRK İLKOKULU BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞEN İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMA PROGRAMINA KATILDI. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, ilçemiz Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleşen İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan İlköğretim Haftası kutlama programı, öğrencilerin şiir okumaları, Milli Eğitim Müdürü Süleyman ŞAHİN' in günün anlam ve önemini belirten konuşması, 4. Sınıf öğrencilerinin 1. Sınıf öğrencilerine hoş geldiniz çiçeği sunması, ardından 1. Sınıf öğrencilerinin bayrağımızın altından geçerek sınıflarına girmesi ve Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' in 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ders zilini çalmasıyla son buldu. Kaymakam GÜRSES, "Covid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır ara verilen yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, eğitim camiası ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. " dedi. Atatürk İlkokulu bahçesinde gerçekleşen İlköğretim haftası kutlama programına Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' in yanı sıra, Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

