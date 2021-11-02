KAYMAKAM GÜRSES İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN SOĞUCALI KÖYÜNDEKİ YOL ONARIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nün Soğucalı Köyü Ahat Mahallesindeki yol onarım çalışmalarını yerinde inceledi . Soğucalı köyünde çalışmalarına devam eden Özel İdare ekipleri ve vatandaşla bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES tüm personele kolaylıklar diledi. Kaymakam GÜRSES' e İlçe Özel İdare Müdürü Erol BALCI ve köy muhtarı Hakkı DOVAN eşlik ettiler.

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