Kaymakam Gürses "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Etkinliklerine Katıldı.
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Kaymakam Gürses "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Etkinliklerine Katıldı.

Kaymakam Gürses 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' Etkinliklerine Katıldı.
Habermetre - Haberler | Toplum

KAYMAKAM GÜRSES "HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI" ETKİNLİKLERİNE KATILDI.

KAYMAKAM GÜRSES "HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI" ETKİNLİKLERİNE KATILDI. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nün hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri Kaymakam GÜRSES' in katıldığı açılış programı ile başladı. Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda üretilen ürünlerden oluşan sergi gezildi. Vatandaşımızın Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu kurslara olan ilgisinin vurgulandığı program Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN, İl Genel Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Amirleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: Habermetre

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Kaymakam Gürses "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Etkinliklerine Katıldı. - Haberler
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