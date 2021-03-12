Kaymakam Gürses: "Bu ulusal bir meseledir, hep birlikte üstesinden geleceğiz"
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Kaymakam Gürses: "Bu ulusal bir meseledir, hep birlikte üstesinden geleceğiz"

12.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:52
Kaymakam Gürses:

Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, "Yüksek riskli iller arasında bulunan Sinop'un ve Gerze'nin bir an önce denizi ve doğasının rengi olan maviye dönmesini arzuluyoruz" dedi.

Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, "Yüksek riskli iller arasında bulunan Sinop'un ve Gerze'nin bir an önce denizi ve doğasının rengi olan maviye dönmesini arzuluyoruz" dedi.

Gerze Kaymakamlığı'na vekalet eden Erfelek Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, her geçen gün artan vaka sayılarının ardından ikinci katılımcı toplantıyı gerçekleştirerek kurum ve kuruluşlara neler yapılması, önceliğin ne olması konusunda görüş sundu. Basının da davet edildiği, alınan önlemler ve tedbirlerin gözden geçirildiği toplantı, Gerze Kaymakam Vekili Erfelek Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses başkanlığında Gerze Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Pandemi dolayısıyla kontrollü katılımın sağlandığı toplantıya, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, siyasi parti yöneticileri ve STK temsilcilerinin yanı sıra bu dönemde tedbirler ve kontroller konusunda büyük iş omuzlayan kolluk da katıldı.

Yüksek riskli iller arasında bulunan Sinop'un kırmızıdan maviye dönmesinin şu an için en büyük hedef olduğunu söyleyen Kaymakam Bozkurt, bu konuda herkese büyük görev düştüğünü belirtirken bu konunun ulusal bir mesele olduğunu, hep birlikte üstesinden gelineceğini söyledi. Gürses, "Yüksek riskli iller arasında bulunan Sinop'un ve Gerze'nin bir an önce denizi ve doğasının rengi olan maviye dönmesini arzuluyoruz" diye konuştu.

Yine Kaymakam Bozkurt'un önerisi ile ilçedeki tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, alınacak tedbirler ve dikkat edilmesi gereken konular hususunda vatandaşları bilgilendiren ortak bir deklarasyon yayınlamaya karar verdi. - SİNOP

Kaymakam Gürses: 'Bu ulusal bir meseledir, hep birlikte üstesinden geleceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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