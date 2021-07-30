KAYMAKAM GÜRSES BAŞKANLIĞINDA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYONU TOPLANDI.

KAYMAKAM GÜRSES BAŞKANLIĞINDA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYONU TOPLANDI. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES Başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkan V. Şadiye ÖZTÜRK, İlçe Jandarma Komutanı M. Hakan AŞAR, İlçe Emniyet Müdürü Metin KESKİN, İlçe Müftüsü Hikmet BEKTAŞ, İlçe Gençlik ve Spor Müdür V. Hasan ÇINAR, Özel İdare Müdür V. Beyhan BAŞKAN ŞEN, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Orhan BAŞKAN, İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Birol DEMİRBAŞ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgül DAĞDEVİREN, Dıranas Orman İşletme Şefi Erol YETİM katıldı. Faaliyetler, tedbirler, araç ve donanım kapasitesi ile ilçemizde olası bir yangın durumunda yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve tedbirlerin alınması, tarım arazilerinde anız yakılmaması konuları görüşülerek Kaymakam GÜRSES tarafından kurumların koordinasyonu ile ilgili gerekli talimatlar verildi.

Kaynak: Habermetre