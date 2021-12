KAYMAKAM GÜRSES BAŞKANLIĞINDA GENİŞ KATILIMLI EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI. Kaymakamımız Burak Bozkurt GÜRSES' in başkanlığında, Belediye Başkanı Mehmet UZUN, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanlarının katılımıyla "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Kaymakam GÜRSES toplantıda, ilçemizde uygulanan ve uygulanacak olan projeler ve çalışmalar ile Covid-19 tedbirleri kapsamında açılan okullarda eğitim öğretim döneminin durumu, sınıftaki derslerin işleyişi ve sınıflarda öğrenciler için alınan tedbirler hakkında bilgi aldı. Okul Aile Birliği Başkanlarının da talep ve isteklerinin dinlendiği toplantıda Kaymakam GÜRSES; eğitim öğretime her zaman desteğinin devam edeceğini, öğrencilerimizin başarısı için her türlü imkanların sağlanacağı konusunda gerekli çalışmaların koordineli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet