KAYMAKAM GÜRSES BAŞKANLIĞINDA EĞİTİM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI. Kaymakam GÜRSES başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürlerinin katılımıyla ilçemizde 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Eğitim Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda ilçemizde uygulanan ve uygulanacak olan projeler ile ilgili çalışmalar ve Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla okullarda alınan ve yeni alınabilecek tedbirler hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Kaymakam GÜRSES, okul müdürlerine Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Okulum Temiz Belgesi" takdim etti ve okulların sürekli temiz tutulması konusunda talimat verdi.

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