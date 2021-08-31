KAYMAKAM GÜRSES ASFALT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

KAYMAKAM GÜRSES ASFALT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, 2021 KÖYDES Programı kapsamında yapımı devam eden Tekke-Başaran-İncirpınarı Grup yolunun 1. Kat asfalt yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemede Kaymakam GÜRSES' e, İl Genel Meclis Üyeleri Ziya DİLSİZ ve Nihat ÇETİNKAYA eşlik ettiler. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam GÜRSES ve İl Genel Meclisi üyeleri köy sakinleriyle bir süre sohbet ederek yapılan yolun hayırlı olması temennisinde bulundular.

Kaynak: Habermetre