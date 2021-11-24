KAYMAKAM GÜRSES 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA PRAGRAMINA KATILDI. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Erfelek Belediye Sinema ve Konferans Salonunda düzenlenen programa katıldı. Program Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı, çeşitli etkinlikler ile devam etti. 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kaymakam GÜRSES tarafından hazırlanan başarı belgeleri sahiplerine verildikten sonra program sona erdi. Programın ardından Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen yemek programına katıldı. 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Erfelek Belediyesi Sinema ve Konferans Salonunda düzenlenen programa; Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' in yanı sıra, Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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