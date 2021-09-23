KAYMAKAM GÜRSES 23 NİSAN ANAOKULU' NU ZİYARET ETTİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, 23 Nisan Anaokulu' nu ziyaret etti. Sınıfları gezerek minik öğrenciler ile eğitime katıldı. Anaokulu ziyaretinde minik öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Kaymakam GÜRSES, yetkililerden okul çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Kaymakam GÜRSES' e İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman ŞAHİN eşlik etti.

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