Kaymakam Güngör, koronavirüs denetimine katıldı Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, koronavirüse (Kovid-19) yönelik yapılan denetime katıldı.

Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, koronavirüse (Kovid-19) yönelik yapılan denetime katıldı.

Kaymakam Eyyüp Güngör, kurum amirleri, kurum personelleri ve genel kolluk birimlerinin yer aldığı 120 personelden oluşan 12 ekiple, market, lokanta, pazar yerleri ve gıda üzerine üretim yapan imalathaneler başta olmak üzere birçok işyeri ve kamuya açık ortak kullanım alanlarında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında vatandaş ve esnaf ile görüşen Güngör, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

Kaynak: AA