Kaymakam GÜLEN, Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Haberler
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Kaymakam GÜLEN, Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti

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Kaymakam GÜLEN, Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Kaymakam GÜLEN, Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret EttiBünyan Kaymakamlığı görevine atanan Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN İlçemizdeki yeni görevi nedeniyle kendisini ziyarete gelen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin ŞAHİN'e iadeyi ziyarette bulunarak, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam GÜLEN, Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret EttiBünyan Kaymakamlığı görevine atanan Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN İlçemizdeki yeni görevi nedeniyle kendisini ziyarete gelen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin ŞAHİN'e iadeyi ziyarette bulunarak, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Haber: Kaymakam GÜLEN, Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Haberler
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