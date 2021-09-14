Kaymakam Gülen'in Hastane Ziyareti
Kaymakam Gülen'in Hastane ZiyaretiBünyan Kaymakamlığı görevine atanan Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN İlçemizdeki yeni görevi nedeniyle kendisini ziyarete gelen, Bünyan Devlet Hastanesi Baş Hekimi Dr. Nuri Çakır ve Baş Hekim Yardımcısı Dr.
Kaymakam Gülen'in Hastane ZiyaretiBünyan Kaymakamlığı görevine atanan Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN İlçemizdeki yeni görevi nedeniyle kendisini ziyarete gelen, Bünyan Devlet Hastanesi Baş Hekimi Dr. Nuri Çakır ve Baş Hekim Yardımcısı Dr. Deniz GÜNEY' e iadeyi ziyarette bulunarak, yeni hizmet binasına taşınan Bünyan Devlet Hastanesi hakkında bilgi aldı.
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