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Kaymakam Güldoğan'dan okul ve esnaf ziyareti

Kaymakam Güldoğan'dan okul ve esnaf ziyareti
AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, okul ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, okul ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Güldoğan, Merzifon Arastası'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla bir süre sohbet eden Güldoğan, sorun ve talepleri dinledi.

Güldoğan, daha sonra Kayadüzü Işık İlkokulunu ziyaret ederek, okulun fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında Okul Müdürü Kemal Hıdır'dan bilgi aldı, ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu dile getiren Güldoğan, "Bizler her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Yeter ki, öğrencilerimiz derslerine daha özverili bir şekilde çalışsın, başarılı olsunlar. Bugünün minikleri yarının büyükleri olan öğrencilerimiz için tüm imkanları seferber ediyoruz." dedi.

Güldoğan, ziyaretlerinde maske, mesafe ve hijyen hatırlatmasında da bulundu.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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