Kaymakam Gözlet ipek böceği üreticilerini ziyaret etti
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Kaymakam Gözlet ipek böceği üreticilerini ziyaret etti

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ipek böceği üreticilerini ziyaret etti.

Kaymakam Gözlet ipek böceği üreticilerini ziyaret etti
05.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:39

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ipek böceği üreticilerini ziyaret etti.

Kaymakam Gözlet, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Güreşle ipek böceği üreticilerine ziyaret gerçekleştirdi. İpek böceği üreticileriyle sohbet eden Kaymakam Gözlet, üreticilerin taleplerini dinledi. Bu taleplerin karşılanabilmesi için imkanlar dahilinde yardımcı olacaklarını dile getiren Kaymakam Gözlet, "Geçen yıl Türkiye koza üretiminin yüzde 52'sini üreterek 1. sırada yer alan ilçemizde bu yıl 685 üreticiye bin 950 paket ipek böceği dağıtımı yapıldı. 40 günlük üretim sürecini tamamlayan üreticilerimizin ürettikleri koza alımına başlandı. Türkiye koza üretiminin yarısından fazlasını üreten ilçemizdeki koza üreticilerimizi kutluyor, üretimdeki başarılarının devamını diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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