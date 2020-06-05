Kaymakam Gözlet, ipek böceği üreticilerini ziyaret etti Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet,İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Güreş ile ipek böceği üreticilerini ziyaret etti.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet,İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Güreş ile ipek böceği üreticilerini ziyaret etti. Kaymakam Gözlet, ipek böceğinin kozaya dönüşme süreciyle ilgili tüm aşamalar hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Güreş'ten bilgi aldı. İpek böceği üreticileriyle sohbet eden Gözlet, öneri ve taleplerini dinledi. Taleplerin karşılanabilmesi için imkanlar dahilinde yardımcı olacaklarını dile getiren Gözlet, "Geçen yıl Türkiye koza üretiminin yüzde 52'sini üreterek birinci sırada yer alan ilçemizde bu yıl 685 üreticiye 1950 paket ipek böceği dağıtımı yapıldı. 40 günlük üretim sürecini tamamlayan üreticilerimizin ürettikleri koza alımına başlandı. Türkiye koza üretiminin yarısından fazlasını üreten ilçemizdeki koza üreticilerimizi kutluyor, üretimdeki başarılarının devamını diliyorum." dedi. Kaynak: AA