Kaymakam Gözlet'e, İl Sağlık Müdürlüğünden ziyaret
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'i makamında ziyaret etti.
03.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:55
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'i makamında ziyaret etti.
Ziyaret koronavirüs tedbirleri göz önünde bulundurularak sosyal mesafe korunarak gerçekleşti.
Tekin, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve ilçede yapılan sağlık çalışmalarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA