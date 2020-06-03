Kaymakam Gözlet'e, İl Sağlık Müdürlüğünden ziyaret Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'i makamında ziyaret etti.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret koronavirüs tedbirleri göz önünde bulundurularak sosyal mesafe korunarak gerçekleşti.

Tekin, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve ilçede yapılan sağlık çalışmalarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA