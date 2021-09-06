Kaymakam göreve Afad desteğiyle başladı
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Kaymakam göreve Afad desteğiyle başladı

Kaymakam göreve Afad desteğiyle başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı Taşlıçay Kaymakamı olarak atanan Adem Topaca kendisine çiçek göndermek isteyenlere duyuruda bulunarak "Çiçek almayın Afad'a yardımda bulunun" dedi.

Ağrı Taşlıçay Kaymakamı olarak atanan Adem Topaca kendisine çiçek göndermek isteyenlere duyuruda bulunarak "Çiçek almayın Afad'a yardımda bulunun" dedi.

Taşlıçay Kaymakamlık sosyal medya hesaplarında yapılan duyuruda farklılık oluşturan Kaymakam Topaca, Kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan halk esnaf ve iş adamlarına seslenerek çiçek yerine Afad Acil Durum Yönetim Başkanlığına destek olmalarını istedi.

Topaca açıklamasında şunları kaydetti; "06.09.2021 tarihinde Taşlıçay Kaymakamı olarak görevime başladım. Bu güzel İlçemizde göreve başlarken sizlere hizmet etme fırsatına sahip olmanın bahtiyarlığıyla tüm hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Her şeyden önce, Kaymakamlık görevini ifa edeceğim süre içerisinde; vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza en kolay ve en hızlı şekilde sunulması çabası içerisinde olacağımın bilinmesini isterim. Tüm mesai arkadaşlarımla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarımızla, karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde, İlçemizi her açıdan daha ileri taşıma yönündeki çalışmaların önceliğimiz olacağını belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle başta meslektaşlarım olmak üzere, bugüne kadar ilçemize hizmet eden, görevli veya gönüllü herkese teşekkür ederim.

Ayrıca göreve başlamam sebebiyle tebrik çiçeği göndermek isteyen hemşehrilerimden yakın zamanda ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangın ve sel felaketi sebebiyle AFAD Başkanlığımız tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek olmalarını istirham eder, destek ve anlayışları için teşekkür ederim." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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