Kaymakam Göktaş'tan hayırlı olsun ziyareti
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Kaymakam Göktaş'tan hayırlı olsun ziyareti

Kaymakam Göktaş'tan hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Orman İşletme Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Akkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Orman İşletme Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Akkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çan Orman İşletme Müdürlüğünde görev süresi dolan Mehmet Akkan, Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde yeni görevine başladı. Göreve başlayan Müdür Mehmet Akkan'a, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kaymakam Göktaş, Akkan'a yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi. - ÇANAKKALE

Kaymakam Göktaş'tan hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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