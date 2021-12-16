Kaymakam Gökcecik Yerli Malı Haftası programına katıldı - Haberler
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Kaymakam Gökcecik Yerli Malı Haftası programına katıldı

Kaymakam Gökcecik Yerli Malı Haftası programına katıldı
AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Tekke İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlama programına katıldı.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Tekke İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlama programına katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet edip yerli üretimin ve tüketiminin önemine değinen Gökcecik, "Ülkemizde 1946 yılından itibaren kutlanan Yerli Malı Haftası'nın önemi, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını sağlamaktır. Bu hafta süresince tutumlu olmak, yatırım yapmak ve yerli malı kullanmanın önemini vurgulamaktır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasının önemine dikkat çekmektir." dedi.

Tüketilecek ürünlerin Türkiye'de üretilen ürünlerden seçilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Gökcecik, "Ülke ekonomisine katkı sağlamak ve ülkenin zenginliklerinin artmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Ayrıca bilinçli tüketici olmak hem bize hem de ülkemize olumlu yönde fayda sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve SYDV Müdürü Barış Gündüz de katıldı.

Kaymakam Gökcecik Yerli Malı Haftası programına katıldı

Kaymakam Gökcecik Yerli Malı Haftası programına katıldı

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri

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