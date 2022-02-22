Kaymakam Gökbunar'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

ASLANAPA, KÜTAHYA (İHA) - Aslanapa Kaymakamı Mehmet Sevban Gökbunar, şehit aileleri ile gazileri evlerinde ziyaret ederek istek ve taleplerini dinliyor.

Yapılan ziyaretlerde şehit ailesi ve gazilerle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Mehmet Sevban Gökbunar, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA